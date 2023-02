Pirati dei Caraibi 6: Orlando Bloom tornerebbe volentieri nei panni di Will Turner (Di martedì 21 febbraio 2023) Orlando Bloom, uno dei grandi protagonisti della saga dei Pirati dei Caraibi, ha espresso il suo desiderio di tornare in futuro nei panni di Will Turner. Pirati dei Caraibi rimane, ancora oggi, uno dei franchise più amati dai fan e più redditizi per la Disney, incassando al box-office globale oltre 650 milioni di dollari. Al momento non si hanno aggiornamenti certi sul sesto capitolo, ma c'è un attore che non vede l'ora di tornare a fare il pirata. Stiamo parlando di Orlando Bloom, interprete del mitico Will Turner. In una recente intervista ai microfoni di Parade l'attore si è detto molto interessato a rivisitare il suo personaggio: "La stessa cosa è accaduta con ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 febbraio 2023), uno dei grandi protagonisti della saga deidei, ha espresso il suo desiderio di tornare in futuro neidideirimane, ancora oggi, uno dei franchise più amati dai fan e più redditizi per la Disney, incassando al box-office globale oltre 650 milioni di dollari. Al momento non si hanno aggiornamenti certi sul sesto capitolo, ma c'è un attore che non vede l'ora di tornare a fare il pirata. Stiamo parlando di, interprete del mitico. In una recente intervista ai microfoni di Parade l'attore si è detto molto interessato a rivisitare il suo personaggio: "La stessa cosa è accaduta con ...

