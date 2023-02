“Pippo Baudo sta male” | il triste annuncio in diretta tv | tutti in lacrime per lui

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 21 febbraio 2023)non sta bene. Arriva l’e fa preoccupare. Come sono le condizioni di salute del noto conduttore? La televisione italiana è piena di conduttori famosi e talentuosi. Attualmente Amadeus sembra essere il presentatore più in vista, tanto da essere al timone del Festival di Sanremo per ben cinque edizioni consecutive. Andando un po’ indietro nel tempo, c’è da dire che c’è stato un altro grande presentatore. Stiamo parlando di, re indiscusso della televisione italiana.sta? Fan preoccupati – Ansa – Grantennistoscana.itPer anniè stato l’emblema della rete ammiraglia Rai. Una storia d’amore, quella con mamma Rai, durata diversi decenni. Oggi, però, del noto ...