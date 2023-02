Pioli sullo scudetto: “Senza il Napoli noi saremo in corsa” (Di martedì 21 febbraio 2023) Stefano Pioli parla della corsa scudetto con il Napoli che si trova al primo posto con 15 punti di vantaggio sull’Inter, 18 sul Milan. L’allenatore del Milan ha ritirato il premio Panchina D’oro, a margine dell’evento ha parlato anche dello scudetto: “Noi abbiamo fatto un buon campionato fino al momento del calo. Però va detto che il Milan sarebbe ancora pienamente in corsa scudetto se non ci fosse questo Napoli. Vanno fatti i complimenti alla squadra di Spalletti perché stanno facendo cose eccezionali“. L’allenatore ha parlato anche del momento del suo Milan: “È facile essere squadra quando tutte le cose vanno bene. Ma è molto più complicato superare quelle 3-4 settimane. Lo abbiamo fatto da gruppo che ha voglia di superare le difficoltà e ne siamo ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 febbraio 2023) Stefanoparla dellacon ilche si trova al primo posto con 15 punti di vantaggio sull’Inter, 18 sul Milan. L’allenatore del Milan ha ritirato il premio Panchina D’oro, a margine dell’evento ha parlato anche dello: “Noi abbiamo fatto un buon campionato fino al momento del calo. Però va detto che il Milan sarebbe ancora pienamente inse non ci fosse questo. Vanno fatti i complimenti alla squadra di Spalletti perché stanno facendo cose eccezionali“. L’allenatore ha parlato anche del momento del suo Milan: “È facile essere squadra quando tutte le cose vanno bene. Ma è molto più complicato superare quelle 3-4 settimane. Lo abbiamo fatto da gruppo che ha voglia di superare le difficoltà e ne siamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Pioli sullo scudetto: 'Senza il Napoli noi saremo in corsa' #Pioli #serieA #ForzaNapoliSempre - infoitsport : Pioli sicuro sul Napoli e sullo Scudetto: le sue parole sorprendono tutti - NapoliAddict : Pioli sicuro sul Napoli e sullo Scudetto: le sue parole sorprendono tutti #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli |… - Spazio_Napoli : Pioli sicuro sul Napoli e sullo Scudetto: le sue parole sorprendono tutti - ThDennis85 : @Roby848484 Io ricordo non male solo con il Bologna ma era una partita di inizio stagione con le voragini in mezzo… -