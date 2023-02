Pioli, Panchina d'oro da dividere con club e tifosi (Di martedì 21 febbraio 2023) La vittoria del singolo che è frutto del successo del gruppo: la sintesi di Stefano Pioli, all'indomani della Panchina d'oro ricevuta per la vittoria dello scudetto dello scorso anno: "Il ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) La vittoria del singolo che è frutto del successo del gruppo: la sintesi di Stefano, all'indomani dellad'oro ricevuta per la vittoria dello scudetto dello scorso anno: "Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ??#Milan, Panchina d'Oro 2021/22, vince Stefano #Pioli - AntoVitiello : Panchina d'Oro a #Pioli: 'Orgoglioso di quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Momento negativo? Ne siamo usciti p… - acmilan : ??? 'A special award to be shared with everyone' Pioli on winning the Coach of the Year Award ??? 'Un premio per gi… - infoitsport : Panchina d’oro, la dedica di Pioli: “È anche grazie a loro” - infoitsport : Pioli e la Panchina d'Oro, i suoi numeri nella scorsa stagione -