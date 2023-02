Pioli, il migliore: 'Ma il merito è del Milan' (Di martedì 21 febbraio 2023) Panchina d'oro al tecnico rossonero: 'Lo staff e la squadra, siamo un gruppo speciale. Il nostro obiettivo è restare in ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Panchina d'oro al tecnico rossonero: 'Lo staff e la squadra, siamo un gruppo speciale. Il nostro obiettivo è restare in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tortipao : @sportface2016 Pioli..ricorda le parole di Allegri ( ritenuto dai giornalai sportivi il migliore allenatore d'Itali… - chrisatlos : @Pirichello va bè secondo me non esiste che arriviamo quinti sotto la roma. Per i quarti ovvio che pioli farà cio c… - luisaB257 : Rido per un account che mi ha bloccato. Mamma mia quanti permalosi,solo perché non scrivi Pioli è l'allenatore migliore al mondo - FrankGrimesSMM : @LucaHoganC per me se venisse esonerato oggi è ovvio che il suo lavoro sarebbe da 7 complessivamente, ma purtroppo… - thomas_novello9 : @FlaTurchetti @M1_Magnum @SadStoks @Alex_Cruijff14 @idirinho_93 Quella è stata la migliore giocata europea del goat Jose Pioli -