Pioggia e neve in Italia, le previsioni meteo: le Regioni a rischio (Di martedì 21 febbraio 2023) Gli esperti annunciano, in questo periodo, ulteriori cambiamenti del meteo. Dopo aver trascorso gli ultimi giorni con il sole e temperature superiori alle medie stagionali, tanto da aver creato allarme siccità in diverse zone d’Italia, è in arrivo un’ondata di maltempo. Una ondata di freddo che farà scendere notevolmente la colonnina di mercurio. Pioggia e neve in tutta Italia Nei prossimi giorni, infatti, gli esperti hanno annunciato Pioggia e neve in tutta la Penisola, con abbassamento delle temperature e, quindi, un ritorno al freddo. Ma la Pioggia è attesa da molti, soprattutto per dare respiro all’agricoltura. Cosa succederà, quindi, nei prossimi giorni? In queste ore il cielo sia al centro che a Nord Italia è caratterizzato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023) Gli esperti annunciano, in questo periodo, ulteriori cambiamenti del. Dopo aver trascorso gli ultimi giorni con il sole e temperature superiori alle medie stagionali, tanto da aver creato allarme siccità in diverse zone d’, è in arrivo un’ondata di maltempo. Una ondata di freddo che farà scendere notevolmente la colonnina di mercurio.in tuttaNei prossimi giorni, infatti, gli esperti hanno annunciatoin tutta la Penisola, con abbassamento delle temperature e, quindi, un ritorno al freddo. Ma laè attesa da molti, soprattutto per dare respiro all’agricoltura. Cosa succederà, quindi, nei prossimi giorni? In queste ore il cielo sia al centro che a Nordè caratterizzato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daniele_V94 : Ricapitolando. Contesto grigio, mite, umido con qualche pioggia da mercoledì 22 a sabato 25. Domenica 26 tracollo… - CorriereCitta : Pioggia e neve in Italia, le previsioni meteo: le Regioni a rischio - salvatore_irato : RT @IlSedutomulo: #Siccità, al Nord manca un mese di #pioggia: caduto un terzo della neve in meno. I contadini rinunciano a piantare il ri… - kudablog : Suggerisco il titolo di apertura dei TG: #Siccità, al Nord manca un mese di #pioggia: caduto un terzo della neve i… - kudablog : RT @IlSedutomulo: #Siccità, al Nord manca un mese di #pioggia: caduto un terzo della neve in meno. I contadini rinunciano a piantare il ri… -