(Di martedì 21 febbraio 2023) In realtà, non è proprio l’attrice are, bensì i quattro personaggi che interpreta nel suo nuovo film, il primo da regista. S’intitola Romantiche, arriva nelle sale il 23 febbraio ed è una specie di versione al femminile di Bianco, Rosso e Verdone

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MutiLeonilde : RT @ViVaRai2Off: Quando Pilar Fogliati ha detto: 'Improvviso qualcosa con Luca Tommassini e i ballerini di #VivaRai2 e torno', è tornata co… - heilalife : RT @Cinguetterai: “Non ci può essere Sanremo senza Pilar Fogliati. Qui roba grossa” Fiorello propone ad Amadeus la brava Pilar Fogliati co… - lenuvolesudinoi : RT @Cinguetterai: “Non ci può essere Sanremo senza Pilar Fogliati. Qui roba grossa” Fiorello propone ad Amadeus la brava Pilar Fogliati co… - pennatheboss : RT @Cinguetterai: “Non ci può essere Sanremo senza Pilar Fogliati. Qui roba grossa” Fiorello propone ad Amadeus la brava Pilar Fogliati co… - zazoomblog : Romantiche ecco il film di Pilar Fogliati. Trailer e recensioni - Magazine - #Romantiche #Pilar #Fogliati. #Trailer… -

È una commedia a episodi e rappresenta un valido esordio a regia e sceneggiatura per: dal 23 febbraio nelle sale ...La recensione di Romantiche, il film di e con, in sala dal 23 febbraio C'erano tutti i presupposti per aspettarsi poco da Romantiche .esordisce contemporaneamente come protagonista unica di un film, come ...

Pilar Fogliati presenta il suo primo film da regista ROMANTICHE ... Anteo spazioCinema

Romantiche, ecco il film di Pilar Fogliati. Trailer e recensioni QUOTIDIANO NAZIONALE

Romantiche: l'intervista a Pilar Fogliati e a Giovanni Veronesi ... ComingSoon.it

Pilar Fogliati risponde a 18 domande in 128 secondi Vanity Fair Italia

Pilar Fogliati, un volto familiare MYmovies.it

È una commedia a episodi e rappresenta un valido esordio a regia e sceneggiatura per Fogliati: dal 23 febbraio nelle sale cinematografiche ...E il prossimo 23 febbraio uscirà in sala il film "Romantiche" opera prima di Pilar Fogliati, scritto insieme a Giovanni Veronesi e Giovanni Nasta, con le musiche originali composte da Levante che ...