Pierluigi Diaco durissimo contro Fedez: le critiche del conduttore (Di martedì 21 febbraio 2023) A distanza di più di una settimana dalla finale del Festival di Sanremo si continua a parlare della performance di Rosa Chemical con Fedez. Adesso ha detto la sua anche Pierluigi Diaco. In un'intervista rilasciata a LaPresse il conduttore di Bella Ma' ha criticato duramente il limone e il twerk di Rosa e Fedez. "Trovo umiliante e ridicolo vedere il mondo dell'informazione andare dietro alle volgari provocazioni di Fedez. Ma chi è? Cosa rappresenta? Cosa dice di tanto interessante da sollevare un dibattito pubblico? Cantasse che gli viene pure bene: ha delle intuizioni felici. Per il resto più ridicolo di lui è un pezzo di Paese che gli regala attenzione e si misura con lui legittimando le sue puerili esternazioni. In Italia gli omosessuali si possono unire civilmente tant'è che io ...

