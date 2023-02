Pierluigi Diaco contro Fedez: “Inscenare atto sessuale e baciarsi in prima serata? Paraculaggine in cattiva fede” (Di martedì 21 febbraio 2023) Pierluigi Diaco dice la sua sul bacio fedez-Rosa Chemical. È vero, sono passate due settimane dal Festival di Sanremo ma si sa, certe polemiche si esauriscono lentamente anche perché rinfocolate via via, magari non dai protagonisti ma dai tanti commenti e opinioni che suscitano. Proprio al conduttore di Bella Ma, LaPresse ha chiesto di dire la sua su quando visto sul palco dell’Ariston: “Trovo umiliante e ridicolo vedere il mondo dell’informazione andare dietro alle volgari provocazioni di fedez. Ma chi è? Cosa rappresenta? Cosa dice di tanto interessante da sollevare un dibattito pubblico?”. Non si ferma qui: “Cantasse che gli viene pure bene: ha delle intuizioni felici. Per il resto più ridicolo di lui è un pezzo di Paese che gli regala attenzione e si misura con lui legittimando le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023)dice la sua sul bacio-Rosa Chemical. È vero, sono passate due settimane dal Festival di Sanremo ma si sa, certe polemiche si esauriscono lentamente anche perché rinfocolate via via, magari non dai protagonisti ma dai tanti commenti e opinioni che suscitano. Proprio al conduttore di Bella Ma, LaPresse ha chiesto di dire la sua su quando visto sul palco dell’Ariston: “Trovo umiliante e ridicolo vedere il mondo dell’informazione andare dietro alle volgari provocazioni di. Ma chi è? Cosa rappresenta? Cosa dice di tanto interessante da sollevare un dibattito pubblico?”. Non si ferma qui: “Cantasse che gli viene pure bene: ha delle intuizioni felici. Per il resto più ridicolo di lui è un pezzo di Paese che gli regala attenzione e si misura con lui legittimando le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Pierluigi Diaco contro Fedez: “Inscenare atto sessuale e baciarsi in prima serata? Paraculaggine in cattiva fede” - BITCHYFit : Pierluigi Diaco durissimo contro Fedez: le critiche del conduttore - boomerhill1968 : @fanpage In effetti chi è Pierluigi Diaco e cosa rappresenta ? - G_Chinellato : Lo schifo allo stato puro! #sanremo23 #Fedez, Pierluigi Diaco al vetriolo: «Baciarsi in prima serata? Non è arte,… - angiuoniluigi : RT @fanpage: “Ma chi è? Cosa rappresenta? Pensasse a cantare che gli viene pure bene”. Due settimane dopo, il Festival di Sanremo continua… -