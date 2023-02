Pierluigi Diaco contro Fedez è ridicolo cantasse che gli viene pure bene (Di martedì 21 febbraio 2023) Il rapper Fedez ancora una volta, al centro delle polemiche. La sua performance al Festival di Sanremo e il bacio sul palco dell’Ariston con Rosa Chemical continuano a far discutere: le voci di chi punta il dito sul web sono inarrestabili, forse anche per questo motivo il rapper ha preso una pausa dai social ma Leggi su people24.myblog (Di martedì 21 febbraio 2023) Il rapperancora una volta, al centro delle polemiche. La sua performance al Festival di Sanremo e il bacio sul palco dell’Ariston con Rosa Chemical continuano a far discutere: le voci di chi punta il dito sul web sono inarrestabili, forse anche per questo motivo il rapper ha preso una pausa dai social ma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angiuoniluigi : RT @fanpage: “Ma chi è? Cosa rappresenta? Pensasse a cantare che gli viene pure bene”. Due settimane dopo, il Festival di Sanremo continua… - fanpage : “Ma chi è? Cosa rappresenta? Pensasse a cantare che gli viene pure bene”. Due settimane dopo, il Festival di Sanrem… - e_cavagna : Fedez, Pierluigi Diaco al vetriolo: «Baciarsi in prima serata? Non è arte, è paraculaggine acuta» -… - e_cavagna : Fedez massacrato da Diaco: 'Umiliante, ridicolo, volgare'. Grosso caso in Rai - - pio_tortorelli : Fedez massacrato da Diaco: 'Umiliante, ridicolo, volgare'. Grosso caso in Rai -