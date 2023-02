Pics | Casa Pisani pronta per la fine dell’anno | “Nuovo spazio culturale per la città”

(Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Per la settima tappa del tour dedicato alle opere pubbliche finanziate dall’Europa nell’ambito deldel capoluogo, l’Amministrazione comunale ha sceltoin largo Manfredi di Svevia. La costruzione sorge in una zona particolarmente importante per lae per la sua storia, a ridosso del Teatro Romano. La struttura assolverà, una volta ristrutturata, ad una funzione di vetrina e di fondale per i turisti. I lavori prevedranno la ristrutturazione di, che sarà fruibile per vari servizi turistici. Grazie alla realtà virtuale in 3D il visitatore potrà tornare indietro nei secoli e sarà immerso nella vita dell’anticaromana. I lavori di riqualificazione di...

...di Programmi Integrati Città Sostenibile () - abbiamo rideterminato gli interventi dei. In ... della realizzazione del giardino nel Palazzo Orineti in via Drengot, il recupero dell'exdel ......del tour per mostrare lo stato di avanzamento dei lavori relativi ai tredici interventi del, il Programma Integrato Città Sostenibile di Benevento. Il sopralluogo verrà effettuato davanti...

Pics: Casa Pisani pronta per la fine dell'anno: "Nuovo spazio ... anteprima24.it

Pics, Triggio quartiere turistico con la riqualificazione di Casa Pisani ... NTR24

La città cambia volto: pronti 30 milioni di opere pubbliche ilmattino.it

Veneto: casting comparse e figurazioni di ogni età nel film ... Ti Consiglio

Carnevale ambrosiano, il Milano Clown Festival parte dall'Isola e invade i quartieri Corriere Milano

Love Island star Lydia Karakyriakou has been dubbed a “real life angel” after revealing behind the scenes pics of herself in a skintight white lace jumpsuit. The Casa Amor bombshell, from Glasgow, ...Aversa è tra le città più attive nell'utilizzo dei fondi Pics e del Pnrr. Ad affermarlo quello che in ... della realizzazione del giardino nel Palazzo Orineti in via Drengot, il recupero dell'ex Casa ...