Piccole donne | il film su Rai 1 | trama | cast e anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 21 febbraio 2023)è uno deipiù amato da tante generazioni che torna mercoledì 22 febbraio su Rai 1 a partire dalle 21 e 25. Si tratta dell’ultima realizzazione della pellicola portata sullo schermo da diversi produttori hollywoodiani e che ha visto varie interpreti nei panni delle quattro sorelle del Massachusetts: Jo, Meg, Beth e Amy. La storia di quattro sorelle nel romanzo di Louisa May Alcott Le quattro ragazze, appartenenti a una modesta famiglia, affrontano la vita tra impegni e ambizioni personali, lavori domestici e un amore viscerale per i genitori e per la famiglia. Sceneggiatrice e regista di quest’ultima versione deltratto dal romanzo di Louisa May Alcott, è Greta Gerwing, mentre interpreti sono Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ed Eliza Scanlen. La Gerwing, in questa rivisitazione del ...