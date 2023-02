Piazza San Carlo, riprende il processo con il “giallo” delle transenne (Di martedì 21 febbraio 2023) Diventano un caso giudiziario le transenne disseminate in Piazza San Carlo, a Torino, la sera del 3 giugno 2017, quando una serie di ondate di panico tra la folla che stava seguendo su un maxi-schermo la finale di Champions League Juventus-Real Madrid provocò 1.600 feriti e la morte di due donne. La Corte di assise d’appello oggi ha disposto una parziale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale; uno dei punti che i giudici intendono chiarire è se la presenza e la posizione delle barriere abbia avuto qualche effetto. Fra le persone che saranno ascoltate ci sono Mauro Esposito, un architetto che svolse degli accertamenti tecnici per conto della procura durante le indagini, e un consulente delle difese. Il ‘giallo’ si è creato intorno alle due sentenze di primo grado:in quella del ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 21 febbraio 2023) Diventano un caso giudiziario ledisseminate inSan, a Torino, la sera del 3 giugno 2017, quando una serie di ondate di panico tra la folla che stava seguendo su un maxi-schermo la finale di Champions League Juventus-Real Madrid provocò 1.600 feriti e la morte di due donne. La Corte di assise d’appello oggi ha disposto una parziale rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale; uno dei punti che i giudici intendono chiarire è se la presenza e la posizionebarriere abbia avuto qualche effetto. Fra le persone che saranno ascoltate ci sono Mauro Esposito, un architetto che svolse degli accertamenti tecnici per conto della procura durante le indagini, e un consulentedifese. Il ‘’ si è creato intorno alle due sentenze di primo grado:in quella del ...

