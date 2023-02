Pià: "Il Napoli detta legge in Serie A ed in Champions..." (Di martedì 21 febbraio 2023) Pià: ''Il Napoli di oggi è nettamente diverso, è un Napoli che detta legge in campionato e ci auguriamo che in Champions possa arrivare il più lontano possibile'' Inacio Jo Pià, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre. Queste le sua parole: "Sono poche le squadre di calcio in Italia ancora nelle mani di un solo proprietario e italiano. L'Atalanta e il Napoli sono due esempi di famiglie che da anni portano avanti un club, delle strutture, dei progetti ed è giusto che alla fine queste credibilità possano raggiungere degli obiettivi. -afferma Pià - Con il Napoli quest'anno stiamo vedendo cose eccezionali, non dimenticando che il club è partito da nulla, quando non c'era il materiale per ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 21 febbraio 2023) Pià: ''Ildi oggi è nettamente diverso, è unchein campionato e ci auguriamo che inpossa arrivare il più lontano possibile'' Inacio Jo Pià, ex calciatore del, è intervenuto a Radio Marte in ForzaSempre. Queste le sua parole: "Sono poche le squadre di calcio in Italia ancora nelle mani di un solo proprietario e italiano. L'Atalanta e ilsono due esempi di famiglie che da anni portano avanti un club, delle strutture, dei progetti ed è giusto che alla fine queste credibilità possano raggiungere degli obiettivi. -afferma Pià - Con ilquest'anno stiamo vedendo cose eccezionali, non dimenticando che il club è partito da nulla, quando non c'era il materiale per ...

