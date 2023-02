Pesaro, un 27enne trovato morto in casa: sul corpo segni di accoltellamento (Di martedì 21 febbraio 2023) Ci sono segni di coltellate sul corpo del 27enne trovato morto in casa sua nel centro storico di Pesaro. A dare l’allarme è stato il fratello, dopo che il ragazzo non si era presentato a lavoro questa mattina 21 febbraio. Il 27enne lavorava con il padre, secondo Il Resto del Carlino, era un appassionato di musica e suonava diversi strumenti musicali. Il ragazzo viveva in quella casa in via Gabelli da appena 15 giorni. In casa sono state trovate diverse macchie di sangue, mentre sul corpo del ragazzo c’erano profonde ferite al torace. Dettaglio che ha fatto escludere sin da subito l’ipotesi di un suicidio. Per il momento in casa non sarebbe stata trovata la possibile arma del ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023) Ci sonodi coltellate suldelinsua nel centro storico di. A dare l’allarme è stato il fratello, dopo che il ragazzo non si era presentato a lavoro questa mattina 21 febbraio. Illavorava con il padre, secondo Il Resto del Carlino, era un appassionato di musica e suonava diversi strumenti musicali. Il ragazzo viveva in quellain via Gabelli da appena 15 giorni. Insono state trovate diverse macchie di sangue, mentre suldel ragazzo c’erano profonde ferite al torace. Dettaglio che ha fatto escludere sin da subito l’ipotesi di un suicidio. Per il momento innon sarebbe stata trovata la possibile arma del ...

