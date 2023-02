Pesaro, 27enne ucciso a coltellate: si fa strada l’ipotesi di una lite degenerata (Di martedì 21 febbraio 2023) Il giovane sarebbe stato colpito tra il fianco e la schiena da tre coltellate in bagno. Il ragazzo potrebbe aver aperto la porta al suo assassino, fuggito dopo l’omicidio Leggi su lastampa (Di martedì 21 febbraio 2023) Il giovane sarebbe stato colpito tra il fianco e la schiena da trein bagno. Il ragazzo potrebbe aver aperto la porta al suo assassino, fuggito dopo l’omicidio

