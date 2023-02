Pesaro, 27enne trovato morto in casa con segni di coltellate (Di martedì 21 febbraio 2023) Un ragazzo di 27 anni, Pierpaolo Panzieri, è stato trovato morto in casa in centro a Pesaro. A quanto si è appreso, sul cadavere sono stati individuati oltre 13 fendenti, a un fianco e alla schiena. L'ipotesi degli investigatori è che Panzieri conoscesse l'autore dell'omicidio, tanto da aprirgli la porta per farlo entrare in casa e voltargli le spalle. Anche per questo, si sta cercando un amico del giovane, un 30enne di Pesaro che si sarebbe allontanato da casa dopo avere cenato con la vittima. La morte dovrebbe risalire alla scorsa notte o forse a ieri sera tardi. Le modalità dell'omicidio e i rilievi della scientifica hanno spinto gli inquirenti a cercare il killer nella cerchia di amici di Pierpaolo. Il ritrovamento Il corpo senza vita del giovane è stato ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 febbraio 2023) Un ragazzo di 27 anni, Pierpaolo Panzieri, è statoinin centro a. A quanto si è appreso, sul cadavere sono stati individuati oltre 13 fendenti, a un fianco e alla schiena. L'ipotesi degli investigatori è che Panzieri conoscesse l'autore dell'omicidio, tanto da aprirgli la porta per farlo entrare ine voltargli le spalle. Anche per questo, si sta cercando un amico del giovane, un 30enne diche si sarebbe allontanato dadopo avere cenato con la vittima. La morte dovrebbe risalire alla scorsa notte o forse a ieri sera tardi. Le modalità dell'omicidio e i rilievi della scientifica hanno spinto gli inquirenti a cercare il killer nella cerchia di amici di Pierpaolo. Il ritrovamento Il corpo senza vita del giovane è stato ...

