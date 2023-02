Pesaro, 27enne trovato morto in casa: 13 coltellate alla schiena, ricercato un suo amico (Di martedì 21 febbraio 2023) Leggi Anche Roma Termini, accoltellato per un cellulare e 20 euro: tre arresti - Operato d'urgenza, è in condizioni critiche Polizia cerca amico 30enne La Squadra Mobile, che sta indagando sull'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 febbraio 2023) Leggi Anche Roma Termini, accoltellato per un cellulare e 20 euro: tre arresti - Operato d'urgenza, è in condizioni critiche Polizia cerca30enne La Squadra Mobile, che sta indagando sull'...

