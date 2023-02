Pesanti insulti tra tifosi di Eintracht e Napoli: è successo durante il corteo (Di martedì 21 febbraio 2023) Eintracht Francoforte Napoli è già virtualmente iniziata per le strade della città. Saranno circa 2700 i tifosi azzurri presenti alla Deutsche Bank Park ma tantissimi altri tifosi – ancora senza biglietto – sono radunati all’esterno di bar, pub e ristoranti per godersi le ore immediatamente antecedenti la partita in compagnia. Come raccolto dalla nostra redazione presente sul posto, Piazza Romemberg, il centro della città, è stato completamente circondato dalle forze armate che dalle 18 hanno chiuso l’accesso al pubblico, per evitare spiacevoli incontri. corteo di napoletani: “Lavali col fuoco” durante il corteo dei tifosi del Napoli vero lo stadio dell’Eintracht Francoforte, un gruppo di ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 21 febbraio 2023)Francoforteè già virtualmente iniziata per le strade della città. Saranno circa 2700 iazzurri presenti alla Deutsche Bank Park ma tantissimi altri– ancora senza biglietto – sono radunati all’esterno di bar, pub e ristoranti per godersi le ore immediatamente antecedenti la partita in compagnia. Come raccolto dalla nostra redazione presente sul posto, Piazza Romemberg, il centro della città, è stato completamente circondato dalle forze armate che dalle 18 hanno chiuso l’accesso al pubblico, per evitare spiacevoli incontri.di napoletani: “Lavali col fuoco”ildeidelvero lo stadio dell’Francoforte, un gruppo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KMacelloni : #gfvip visto che gli insulti davvero pesanti continuano cosa volete fare con queste brutte persone? Intanto noi con… - Pamy_Pc : Oriana se il @GFVIP_Official manda in onda tutti gli insulti pesanti in spagnolo ti prendi l’ottantesima denuncia!!… - Cali_Gr : @cuentaade Vi giuro, altro che guerra delle due rose, questa è la guerra degli #. E taggo, piovono insulti. Non tag… - OMCalsolaro : @GioChirilly Meglio di no, se no finiamo a insulti pesanti. Che delusione - greenscarfsgirl : Questa fissazione che hanno su chi deve andare dall’altro per primo non la capirò mai. Un conto erano le discussion… -