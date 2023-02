Perché Vranckx non gioca e Bakayoko sì? Gerarchie ed equilibri di Pioli in mediana (Di martedì 21 febbraio 2023) Pioli: "Sento ancora le emozioni per quello che abbiamo fatto" Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ... Leggi su gazzetta (Di martedì 21 febbraio 2023): "Sento ancora le emozioni per quello che abbiamo fatto" Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Perché Vranckx non gioca e Bakayoko sì? Gerarchie ed equilibri di Pioli in mediana: Perché Vranckx non gioca e Baka… - Gazzetta_it : Perché Vranckx non gioca e Bakayoko sì? Gerarchie ed equilibri di Pioli in mediana #Milan - RBonvecchi : @marcullo02 @InSeedorf Ma chi l’ha colpevolizzato l’ingresso di Vranckx contro la Roma? Nessuno, perché ci stava se… - _argonath_ : @NicoTD_ @xMarkness__ Conte non faceva giocare Eriksen e spesso metteva Darmian per Hakimi, me li immagino i tweet… - IlManna15 : @Liguglia @jackpuulista Però Kalulu e Thiaw sono stati lanciati in totale emergenza nel loro ruolo, inseriti quasi… -