Perché si è sentita l'esigenza di aumentare il numero di giornalisti in Italia? (Di martedì 21 febbraio 2023) La passione delle nuove e vecchie generazioni per il mondo del giornalismo ha sempre subìto dei flussi di interesse. Ci sono stati periodi storici in cui tantissime persone sognavano un futuro personale e professionale all'interno dell'ecosistema del mondo dell'informazione e altri in cui è stat registrato un profondo disinteresse per il mestiere. Fasi alterne e cicliche che si ripropongono continuamente, ma che hanno un riflesso anche sui nuovi media che nascono e su cui – spesso e volentieri – anche le testate si aggrappano alla ricerca non solo di visibilità, ma di sussistenza agli occhi del pubblico. Nuovi mezzi di comunicazione che erano stati individuati dal CNOG come possibili piattaforme per far atterrare la riforma dell'ordinamento professionale, in particolar modo per quel che riguarda il praticantato giornalistico. Ma questo progetto è stato bocciato dal ...

