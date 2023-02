Perché Putin non fermerà la guerra. L’analisi del prof. Savino (Di martedì 21 febbraio 2023) “Nella causa della difesa della Russia dobbiamo essere uniti, coordinare i nostri sforzi, i nostri doveri e i nostri diritti per sostenere un diritto storico superiore a tutto: il diritto della Russia a essere forte”. Nelle quasi due ore della relazione di Vladimir Putin all’Assemblea federale è questa citazione, tratta da un discorso del premier Piotr Stolypin del 31 marzo 1910 alla Duma di Stato, a essere al centro delle riflessioni del presidente. La relazione non si discosta molto da quanto già presente in altri interventi nel corso dell’ultimo anno: la reinterpretazione della storia e della patria come un unico continuum di guerre contro l’Occidente, gli attacchi al regime neonazista di Kiev accompagnati dalla rassicurazione di non star combattendo contro il popolo ucraino, le accuse di pedofilia e l’associare i diversi orientamenti sessuali a pratiche perverse e ... Leggi su formiche (Di martedì 21 febbraio 2023) “Nella causa della difesa della Russia dobbiamo essere uniti, coordinare i nostri sforzi, i nostri doveri e i nostri diritti per sostenere un diritto storico superiore a tutto: il diritto della Russia a essere forte”. Nelle quasi due ore della relazione di Vladimirall’Assemblea federale è questa citazione, tratta da un discorso del premier Piotr Stolypin del 31 marzo 1910 alla Duma di Stato, a essere al centro delle riflessioni del presidente. La relazione non si discosta molto da quanto già presente in altri interventi nel corso dell’ultimo anno: la reinterpretazione della storia e della patria come un unico continuum di guerre contro l’Occidente, gli attacchi al regime neonazista di Kiev accompagnati dalla rassicurazione di non star combattendo contro il popolo ucraino, le accuse di pedofilia e l’associare i diversi orientamenti sessuali a pratiche perverse e ...

