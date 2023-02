Perché l’importo dell’assegno unico è aumentato a febbraio 2023 (Di martedì 21 febbraio 2023) In questi giorni è in corso il pagamento dell’assegno unico relativo al mese di febbraio e più di qualcuno avrà notato come l’importo del contributo per i figli a carico sia aumentato. Nella maggioranza dei casi si tratta di una differenza minima di pochi euro, ma in altri il surplus è più vistoso (nel caso di un numero maggiore di figli appunto. ll cambiamento positivo dipende da un fattore esatto che va naturalmente esaminato. La stessa INPS chiarisce, attraverso i suoi canali ufficiali, il motivo che si cela dietro l’aumento dell’importo dell’assegno unico del mese di febbraio. L’ente specifica che sono iniziati i ricalcoli necessari e successivi alla Legge di Bilancio che prevede anche una rivalutazione ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) In questi giorni è in corso il pagamentorelativo al mese die più di qualcuno avrà notato comedel contributo per i figli a carico sia. Nella maggioranza dei casi si tratta di una differenza minima di pochi euro, ma in altri il surplus è più vistoso (nel caso di un numero maggiore di figli appunto. ll cambiamento positivo dipende da un fattore esatto che va naturalmente esaminato. La stessa INPS chiarisce, attraverso i suoi canali ufficiali, il motivo che si cela dietro l’aumento deldel mese di. L’ente specifica che sono iniziati i ricalcoli necessari e successivi alla Legge di Bilancio che prevede anche una rivalutazione ...

