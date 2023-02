Perché le nozze milionarie di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono finite in tribunale (Di martedì 21 febbraio 2023) Il matrimonio da sogno (e da tre milioni di sterline) di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz è finito in tribunale. Per questa coppa vip, tuttavia, non si tratta di un divorzio. A svelare i retroscena da incubo delle nozze del figlio di David e Victoria Beckham è stato il Daily Mail: a distanza di mesi, la vicenda è diventata oggetto di una causa legale, che vede coinvolti i genitori della sposa e le wedding planner assunte per organizzare la super festa nella villa di Palm Beach, in Florida. Vi raccomandiamo... Brooklyn Beckham e Nicola Peltz hanno detto sì. Le foto del matrimonio La coppia si è sposata sabato 9 aprile 2022 a Palm ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 21 febbraio 2023) Il matrimonio da sogno (e da tre milioni di sterline) diè finito in. Per questa coppa vip, tuttavia, non si tratta di un divorzio. A svelare i retroscena da incubo delledel figlio di David e Victoriaè stato il Daily Mail: a distanza di mesi, la vicenda è diventata oggetto di una causa legale, che vede coinvolti i genitori della sposa e le wedding planner assunte per organizzare la super festa nella villa di Palm Beach, in Florida. Vi raccomandiamo...hanno detto sì. Le foto del matrimonio La coppia si è sposata sabato 9 aprile 2022 a Palm ...

