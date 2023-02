Perché il Ministero della Giustizia ha bloccato (per ora) la riforma sul praticantato giornalistico (Di martedì 21 febbraio 2023) L’annuncio ufficiale era arrivato lo scorso 8 novembre, con tanto di video in cui il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti – Carlo Bartoli – annunciava il voto favorevole e il via libera alla delibera sui «Criteri interpretativi dell’art. 34 della legge 69/1963 sull’iscrizione al Registro dei Praticanti» da parte del CNOG (Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti). Modifiche che, di fatto, andavano a cambiare le linee guida dell’articolo 34 della legge 69 del 1963, allentando le maglie per quel che riguarda l’accesso alla professione attraverso il tradizionale praticantato giornalistico. LEGGI ANCHE > Influencer e giornalisti, cosa aveva pensato l’Ordine dei Giornalisti per riconoscere il praticantato Un mese dopo, però, è arrivata la doccia fredda da parte del Ministero ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 21 febbraio 2023) L’annuncio ufficiale era arrivato lo scorso 8 novembre, con tanto di video in cui il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti – Carlo Bartoli – annunciava il voto favorevole e il via libera alla delibera sui «Criteri interpretativi dell’art. 34legge 69/1963 sull’iscrizione al Registro dei Praticanti» da parte del CNOG (Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti). Modifiche che, di fatto, andavano a cambiare le linee guida dell’articolo 34legge 69 del 1963, allentando le maglie per quel che riguarda l’accesso alla professione attraverso il tradizionale. LEGGI ANCHE > Influencer e giornalisti, cosa aveva pensato l’Ordine dei Giornalisti per riconoscere ilUn mese dopo, però, è arrivata la doccia fredda da parte del...

