Perché dovresti comprare uno smartphone 5G?

(Di martedì 21 febbraio 2023) Siamo sempre più vicini! La copertura 5G è quasi completa su tutto il territorio e, se nella tua zona non è ancora disponibile, molto presto lo sarà. Per questo motivo, se deviun nuovo, vale la pena optare per un 5G anchei prezzi di questi dispositivi si sono notevolmente abbassati rispetto all’anno precedente. Vediamo, allora, da vicino cos’è il 5G e qualepotresti acquistare per essere al passo coi tempi. Cos’è il 5G? Il 5G è la tecnologia per la trasmissione di dati mobili di quinta generazione. Si tratta di una nuova rete di comunicazione mobile che offre velocità di trasferimento dati molto più elevate rispetto alle precedenti generazioni, come il 3G e il 4G. Il 5G offre più capacità di banda, minor latenza e più affidabilità. Supporta una vasta gamma di nuovi ...