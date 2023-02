"Perché Berlusconi attacca Meloni": l'esplosiva rivelazione di Buttafuoco (Di martedì 21 febbraio 2023) «Giorgia è il passaggio ultimo, una cosa completamente nuova, la rivalsa epocale della maggioranza silenziosa sulla minoranza egemone. La consacrazione attraverso il potere del successo del popolare Giovanni no Guareschi sull'elitario Alberto Moravia». Ma non era stato già Berlusconi, trent'anni fa, a dare per primo voce a questa maggioranza silenziosa? «Forza Italia fu un primo tentativo, costretto a nascondersi oggi dietro una serie di “ista”, europeista, atlantista, liberista, pluralista, per edulcorare il messaggio e non spaventare il pollaio, che però si terrorizzò lo stesso e gli fece una guerra senza requie. Il progetto della Meloni però è diverso da quello del Cavaliere, lei punta a un bipolarismo senza compromessi, senza bisogno di farsi concavi e convessi. E poi Giorgia non è condizionata dal conflitto d'interesse, “non è ricattabile”, come ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) «Giorgia è il passaggio ultimo, una cosa completamente nuova, la rivalsa epocale della maggioranza silenziosa sulla minoranza egemone. La consacrazione attraverso il potere del successo del popolare Giovanni no Guareschi sull'elitario Alberto Moravia». Ma non era stato già, trent'anni fa, a dare per primo voce a questa maggioranza silenziosa? «Forza Italia fu un primo tentativo, costretto a nascondersi oggi dietro una serie di “ista”, europeista, atlantista, liberista, pluralista, per edulcorare il messaggio e non spaventare il pollaio, che però si terrorizzò lo stesso e gli fece una guerra senza requie. Il progetto dellaperò è diverso da quello del Cavaliere, lei punta a un bipolarismo senza compromessi, senza bisogno di farsi concavi e convessi. E poi Giorgia non è condizionata dal conflitto d'interesse, “non è ricattabile”, come ...

