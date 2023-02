Perché Apple Watch e iPhone (e Android) chiamano il 112 anche se non c'è un'emergenza (Di martedì 21 febbraio 2023) Movimenti improvvisi o cadute non gravi sugli sci possono attivare le chiamate automatiche ai servizi di soccorso, rischiando di sovraccaricarli con falsi allarmi. anche in Italia, dove il Trentino suggerisce di usare un'app al posto dei sistemi integrati Leggi su repubblica (Di martedì 21 febbraio 2023) Movimenti improvvisi o cadute non gravi sugli sci possono attivare le chiamate automatiche ai servizi di soccorso, rischiando di sovraccaricarli con falsi allarmi.in Italia, dove il Trentino suggerisce di usare un'app al posto dei sistemi integrati

