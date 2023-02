Perché Apple Watch e iPhone (e Android) chiamano il 112 anche se non c'è un'emergenza (Di martedì 21 febbraio 2023) Movimenti improvvisi o cadute non gravi sugli sci possono attivare le chiamate automatiche ai servizi di soccorso, rischiando di sovraccaricarli con falsi allarmi. anche in Italia, dove il Trentino suggerisce di usare un'app al posto dei sistemi integrati Leggi su repubblica (Di martedì 21 febbraio 2023) Movimenti improvvisi o cadute non gravi sugli sci possono attivare le chiamate automatiche ai servizi di soccorso, rischiando di sovraccaricarli con falsi allarmi.in Italia, dove il Trentino suggerisce di usare un'app al posto dei sistemi integrati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... privacysustick1 : non sarebbe bellissimo se ognuno di noi avesse una suoneria diversa? e invece no perché Apple ha deciso di farne de… - valeryanermkv : piuttosto che emoji nuove e usate di recente voglio che apple mi dia la possibilità di creare una lista personalizz… - _mimiishere_ : madonna raga non so se prendere la gift card di amazon e prendermi dei prodotti skincare o se prendere quella della… - spidermac : La generazione Z americana preferisce i prodotti Apple perchè ha paura di essere emarginata - sowatwermelon2 : No perché persone morirono -