Per Trani la prima avvocata d’Italia è Giustina Rocca, non Lidia Poët (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo il lancio della serie “La legge di Lidia Poët” scoppia lo scontro tra la città di Trani e Netflix. La polemica è divampata dopo una lettera dell’avvocata tranese e assessore Cecilia Di Lernia scritta a Netflix Italia e a diversi organi di stampa. In essa la donna rivendica come prima avvocata d’Italia non la Poët ma la sua concitttadina Giustina Rocca vissuta tra il quattrocento e i primi del 500? Lidia Poët, la polemica tra Trani e Netflix Lidia Poët, fonte locchionotizie.itLidia Poët è la prima donna italiana ed essere iscrittta all‘Ordine degli avvocati nel 1920 dopo anni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Dopo il lancio della serie “La legge di” scoppia lo scontro tra la città die Netflix. La polemica è divampata dopo una lettera dell’tranese e assessore Cecilia Di Lernia scritta a Netflix Italia e a diversi organi di stampa. In essa la donna rivendica comenon lama la sua concitttadinavissuta tra il quattrocento e i primi del 500?, la polemica trae Netflix, fonte locchionotizie.itè ladonna italiana ed essere iscrittta all‘Ordine degli avvocati nel 1920 dopo anni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Anni di tritacarne mediatico e giudiziario, per poi essere assolti: un abbraccio all’allora sindaco di Trani e al s… - robertamurgia : RT @LNDC_NAZIONALE: ??ADOZIONE DEL CUORE?? Wallace soffre molto la vita nel box, ha un grande bisogno di contatto umano e di una figura di ri… - stranifattinews : Estorsioni a titolare negozio a Trani, 9 arresti. Lo avevano minacciato per fargli ritirare la denuncia - TraniLiveIt : “Libera di essere donna”, un cortometraggio per un confronto partecipato aperto alla città - TraniLiveIt : “Cicatrice francese”, allarme per la sfida su Tik Tok. L’Ufficio scolastico regionale chiede «massima attenzione»… -