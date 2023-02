Per il Pd perdere è una seccatura in meno (Di martedì 21 febbraio 2023) Governare l’Italia è sempre più difficile. Un formidabile debito pubblico (quando verranno fuori i responsabili?) vincoli comunitari, restrizione delle risorse a disposizione degli stati nazionali, classi dirigenti sempre più scadenti, a destra e a sinistra, riducono decisamente l’area di intervento di Palazzo Chigi e del Parlamento. Per questo se si capisce come il centro-destra possa cantare vittoria – erano anni che il Lazio aveva un governatore di sinistra -,si capisce assai meno come la sinistra continui a leccarsi le ferite per la débacle elettorale. Ma cosa le importa la sconfitta in due regioni—pur importantissime—quando conserva un’enorme presa sulle ‘società civile’—tv, giornali, magistratura, pubblica amministrazione, sindacati, Università, scuole di ogni ordine e grado, chiese, istituzioni comunitarie etc.? Se il governo, ad esempio, si azzardasse a ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 21 febbraio 2023) Governare l’Italia è sempre più difficile. Un formidabile debito pubblico (quando verranno fuori i responsabili?) vincoli comunitari, restrizione delle risorse a disposizione degli stati nazionali, classi dirigenti sempre più scadenti, a destra e a sinistra, riducono decisamente l’area di intervento di Palazzo Chigi e del Parlamento. Per questo se si capisce come il centro-destra possa cantare vittoria – erano anni che il Lazio aveva un governatore di sinistra -,si capisce assaicome la sinistra continui a leccarsi le ferite per la débacle elettorale. Ma cosa le importa la sconfitta in due regioni—pur importantissime—quando conserva un’enorme presa sulle ‘società civile’—tv, giornali, magistratura, pubblica amministrazione, sindacati, Università, scuole di ogni ordine e grado, chiese, istituzioni comunitarie etc.? Se il governo, ad esempio, si azzardasse a ...

