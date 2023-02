Per Cacciari la sinistra è in coma profondo: «Sconfitta dalla globalizzazione e senza idee» (Di martedì 21 febbraio 2023) La sinistra? «L’ha rovinata la guerra». Parola di Massimo Cacciari, uno che la conosce bene. Proprio così, a detta del filosofo, al nostro Pd (soprattutto) ben s’attaglia il celebre tormentone scelto da Ettore Petrolini per il suo Gastone. Ricordate? «A me m’ha rovinato la guerra, se non c’era la guerra a quest’ora sarei a Londra». Al contrario, i guai della sinistra italiana cominciano proprio quando si trasferisce armi e bagagli nell’anglosfera, intendendo con questo termine l’Occidente globalizzato. Cacciari non ha dubbi in proposito: come alla fine della Prima guerra mondiale la sinistra si illuse di rimediare al crollo, ancorando la propria strategia alla Rivoluzione dei Soviet del 1917, così alla fine della Guerra fredda si è rimpannucciata nella falsa rappresentazione da “fine della storia“, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 febbraio 2023) La? «L’ha rovinata la guerra». Parola di Massimo, uno che la conosce bene. Proprio così, a detta del filosofo, al nostro Pd (soprattutto) ben s’attaglia il celebre tormentone scelto da Ettore Petrolini per il suo Gastone. Ricordate? «A me m’ha rovinato la guerra, se non c’era la guerra a quest’ora sarei a Londra». Al contrario, i guai dellaitaliana cominciano proprio quando si trasferisce armi e bagagli nell’anglosfera, intendendo con questo termine l’Occidente globalizzato.non ha dubbi in proposito: come alla fine della Prima guerra mondiale lasi illuse di rimediare al crollo, ancorando la propria strategia alla Rivoluzione dei Soviet del 1917, così alla fine della Guerra fredda si è rimpannucciata nella falsa rappresentazione da “fine della storia“, ...

