Pensioni, cambia tutto: arriva lo stop per chi ha quest'età (Di martedì 21 febbraio 2023) Ci sono novità per quanto riguarda un certo tipo di pensione: la modifica della legge non piacerà a tutti. Da quando è salito al Governo il centro destra si parla molto di Pensioni. Da anni si attende una riforma del sistema Pensionistico, che finalmente sembra una delle priorità del governo Meloni. Le novità hanno avuto inizio già da ottobre dello scorso anno. Gli importi Pensionistici poi hanno ricevuto un ulteriore aumento nel 2023. Quest'ultima novità però non piacerà a molti. (Continua dopo le foto…) Pensione di invalidità civile, limite impostato a 65 anni di età Non si potrà più richiedere la pensione d'invalidità civile dopo i 65 anni di età. La Corte di Cassazione ha stabilito un nuovo limite d'età per regolare la pensione d'invalidità civile. I giudici hanno ribadito il principio in una sentenza, accogliendo il ricorso ...

