Pensioni 2023, Quota 41? serve ora: parlano precoci e quarantunisti: Durigon ci hai deluso (Di martedì 21 febbraio 2023) Le reazioni a seguito dell'intervista che ci ha rilasciato il sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon sono state molteplici, sicuramente ad intervenire maggiormente nella nostra sezione commenti del sito sono stati precoci e donne, che si dicono entrambi delusi ed affranti, i primi dal sentire che Quota 41 non verrà fatta in tempi brevi ma entro fine legislatura, mentre le lavoratrici perché sono stanche del sentire parlare del nodo risorse, opzione donna e Quota 41 sono necessari ora, non si può più rinviare, così asseriscono all'unanimità. Vista la mole di commenti rilasciati abbiamo pensato di pubblicare due articoli per dare voce ai nostri lettori, in questo lasceremo spazio ai precoci ed ai quarantunisti, nel prossimo spazio alle tante dichiarazioni scritte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Radio1Rai : ??? Pia Terenzi spiega a #Forrest i paletti per le pensioni di #OpzioneDonna: “Con i requisiti introdotti dal nuovo… - RobertaPerego64 : RT @carlett75923871: On. @ClaudioDurigon le donne hanno bisogno di risposte in tempi brevi sul ripristino di #opzionedonna che va semplicem… - AnnaFado : RT @Internazionale: La Spagna approva la legge sulla transizione di genere, l’aborto e il congedo mestruale, nuova mobilitazione contro la… - TommyBrain : RT @AncoraFischia: Il governo francese stringe per la riforma delle #pensioni, gli scioperi continuano. #Francia - IacobellisT : RT @AncoraFischia: Il governo francese stringe per la riforma delle #pensioni, gli scioperi continuano. #Francia -