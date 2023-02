Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialSSLazio : ??? Tra poco la conferenza stampa di presentazione di Luca Pellegrini Live streaming ?? - OfficialSSLazio : ??? Pellegrini: “Prima di affrontare la Lazio chiamavo i miei amici più stressi, quelli che sapevano. Voglio convincere Sarri” - sportli26181512 : Pellegrini: 'Lazio, sei la mia favola. Convincerò Sarri': Pellegrini: 'Lazio, sei la mia favola. Convincerò Sarri'… - LALAZIOMIA : #Calcio Lazio, Pellegrini: 'Vivo una favola. Qui per convincere Sarri' - infoitsport : Lazio, Pellegrini in vista della Sampdoria: «Questo gruppo è unico, ci sono molti valori nello spogliatoio» -

Prima missione: convincere Sarri. Seconda missione: indurre la società a riscattarlo. Terza missione; diventare un punto fermo della. Lucaha idee chiare e discrete capacità oratorie. Nella sua prima conferenza stampa da giocatore del club biancoceleste illustra senza giri di parole i suoi obiettivi. Facendo però ......la tardiva risposta di un Ministero degli Interni che aveva inserito proprio il Vecchio, ... così come previsto per numerose strutture del, sarebbe imminente . Non possiamo non ...

Lazio, Pellegrini si presenta: 'Sarri, il derby, le punizioni e il sogno: vi dico tutto' Calciomercato.com

Pellegrini dimentica la Juve: “È il passato. Alla Lazio anche per Sarri” Tuttosport

Pellegrini: "Lazio, sei la mia favola. Convincerò Sarri" La Gazzetta dello Sport

Lazio, Pellegrini si presenta: "Sarri deciderà quando sono pronto, posso convincerlo" Fantacalcio ®

Lazio, Pellegrini: "Ho avuto la sensazione di poter arrivare qui solo alla fine della trattativa" TUTTO mercato WEB

L'ex Roma e Eintracht ha parlato in sala stampa: "Prima delle partite contro i biancocelesti chiamavo sempre i miei amici e ci scherzavamo su. Bale, Maldini e Marcelo i miei modelli" ..."Sarri è stato un fattore ulteriore per farmi venire alla Lazio. Stimo molto il mister per come vede il calcio, noi calciatori parliamo e tutti mi hanno detto… Leggi ...