Pelizon al centro di una polemica per un suo video sul Covid | “Verità o menzogna?”

Leggi su biccy

(Di martedì 21 febbraio 2023) In queste ore è scoppiata unache ha travolto Nikita. Questa volta però non c’entrano nulla le dinamiche interne al GF Vip. In rete ha iniziato a circolare undel 2021 in cui laparla dele sui social ci sono già stati i primi scontri tra chi ha apprezzato e chi ha criticato le parole della gieffina. “Vorrei parlare di tutto questo allarmismo mediatico. Noi non sappiamo più a cosa credere. Sappiamo solo che qualcosa deve cambiare perché così non va. Siamo abituati a prenderlo in quel posto che ci viene da dubitare. Circolano varie informazioni anche sui social, ma io non so dirvi se siano vere o no. Come non so dirvi se sono vere le notizie che giravano che erano obbligati a dirci che le persone morivano diquando morivano di tumori. Se ...