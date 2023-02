Pd: iniziativa per Bonaccini a Roma con Delrio e De Maria (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Per un Pd più popolare, solidale e plurale “ è il titolo dell'iniziativa a sostegno della candidatura a segretario nazionale di Stefano Bonaccini, promossa da Silvia Costa a cui interverranno Graziano Delrio, Flavia Piccoli Nardelli e Andrea De Maria. L'appuntamento è per oggi martedì 21 febbraio alle 18,30 a Roma, in via dei Cerchi 75. Nel corso dell'incontro sono previsti interventi di Simone Cascino, Iside Castagnola, Gustavo Pavone, Nicoletta Pirozzi, Piero Ambrosi, Matteo Marcaccio, Andrea Vecchia. L'evento è promosso dalla rete di iniziativa democratica in collaborazione con altri promotori. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023), 21 feb. (Adnkronos) - "Per un Pd più popolare, solidale e plurale “ è il titolo dell'a sostegno della candidatura a segretario nazionale di Stefano, promossa da Silvia Costa a cui interverranno Graziano, Flavia Piccoli Nardelli e Andrea De. L'appuntamento è per oggi martedì 21 febbraio alle 18,30 a, in via dei Cerchi 75. Nel corso dell'incontro sono previsti interventi di Simone Cascino, Iside Castagnola, Gustavo Pavone, Nicoletta Pirozzi, Piero Ambrosi, Matteo Marcaccio, Andrea Vecchia. L'evento è promosso dalla rete didemocratica in collaborazione con altri promotori.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivanscalfarotto : Dice bene @tompellegrino17: per la fondazione del partito nuovo che nasce su iniziativa di @Azione_it e @ItaliaViva… - MarcoFattorini : Il 24 febbraio in tutta la Gran Bretagna sarà osservato un momento di silenzio per l’anniversario dell’invasione ru… - Tg3web : Dalla Conferenza per la sicurezza di Monaco, il capo della diplomazia del Partito comunista cinese annuncia un'iniz… - UniLUMSA : Il 24 febbraio, presso @SapienzaRoma, il #workshop 'Verso un dottorato italiano dedicato allo studio della #pace: i… - co_G_ito : Ormai da 1 anno abbiamo comprato casa ma di entrarci a vivere ancora non se ne parla: bullizzati dall’impresa di ri… -