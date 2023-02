Pd, domenica primarie: dove si vota a Benevento (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLe Segreteria Cittadina del Partito Democratico sannita comunica che il giorno 26 Febbraio tutti gli interessati potranno partecipare alle primarie indette dal partito ed esprimere la propria preferenza a favore di uno dei due candidati alla segreteria nazionale. Le primarie si terranno presso la sede del dopolavoro delle poste di Via Giustiniani (angolo Via Flora), e si potrà votare dalle ore 08.00 alle ore 20.00. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLe Segreteria Cittadina del Partito Democratico sannita comunica che il giorno 26 Febbraio tutti gli interessati potranno partecipare alleindette dal partito ed esprimere la propria preferenza a favore di uno dei due candidati alla segreteria nazionale. Lesi terranno presso la sede del dopolavoro delle poste di Via Giustiniani (angolo Via Flora), e si potràre dalle ore 08.00 alle ore 20.00. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sbonaccini : Io ed Elly facciamo la fila adesso in aeroporto, a Bari. Voi fatela domenica prossima e venite a votarci alle prima… - sbonaccini : Le ultime tappe fino a domenica 26 febbraio, quando si terranno le primarie del PD: aperte a tutti i nostri elettor… - pd_cpieve : Tutti i Democratici sono invitati a partecipare alle Primarie per scegliere il/la Segretario/a del nostro Partito,… - mat_tarello : RT @sbonaccini: Io ed Elly facciamo la fila adesso in aeroporto, a Bari. Voi fatela domenica prossima e venite a votarci alle primarie, per… - paolagri2 : @CristinaMolendi Quasi quasi domenica vado a votare alle primarie pd e scrivo sulla scheda MATTEO RENZI???????? -