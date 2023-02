Pd | Bonaccini a Bologna per primarie | Schlein valuta comitato a Roma**

(Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - Stefanoseguirà lo spoglio delleda. La sfidante Ellypotrebbe invece allestire unelettorale a Roma, secondo quanto si spiega da fonti della sua mozione. Definita invece la sede di quello del presidente delle regione Emilia Romagna: ilsarà aperto dalle 17 di domenica 26 alla Casa dei popoli in via Domenico Cimarosa 101 a Casalecchio di Reno. La sera di domenica 26 febbraio sarà anche operativo il Nazareno dove verrano diffusi il dato dell'affluenza e quindi le percentuali del voto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Primarie PD, Elly #Schlein batte #Bonaccini sia a Milano che a Roma. @ultimora_pol - SkyTG24 : #ConfrontoSkyTG24 @pdnetwork In diretta il confronto tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, candidati alla guida de… - ricpuglisi : Titolo su @repubblica [no, non l'ho scritto io]: 'Pd, Bonaccini o Schlein? Così si schierano scrittori, attori, ch… - chrdioc : Primarie, i circoli del Pd del Reatino scelgono Schlein. Bonaccini sotto di 83 voti. Domenica decidono i gazebo… - Ste_Mazzu : RT @erretti42: Bonaccini al 64%, Schlein al 36%. La rifondazione del Pd è servita, con il renziano di ferro e il flebile e cerimonioso cont… -

Abbonati per leggere anche Leggi anche Muccino - Schlein, Bottura -. Nelin campo anche i testimonial Schlein: "Una svolta se cambiamo davvero. Facciamo la sinistra" Il faccia a faccia ...La battaglia è concentrata sui due nomi di Stefanoe Ely Schlein. Per partecipare al voto ... Volta, 11 per i cittadini iscritti alle sezioni elettorali dalla 34 alla 51 - SEGGIO 3: SEDE, ...

Primarie Pd, il confronto fra i candidati Bonaccini e Schlein Sky Tg24

Bonaccini (53%) e Schlein (35%) sfida ai gazebo per la segreteria del Pd Agenzia ANSA

Primarie dei circoli Pd: Bonaccini avanti su Schlein con il 52,8%, si sfideranno ai gazebo RaiNews

Pd, Bonaccini stravince tra gli iscritti ma Schlein tenta la rimonta ai gazebo la Repubblica

Schlein e Bonaccini, i programmi dei due candidati alle primarie del Pd Corriere della Sera

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Il 26 febbraio chiunque lo vorrà potrà votare ai gazebo allestiti dal Partito Democratico per scegliere il prossimo segretario. Due i candidati: Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Abbiamo sentito due e ...