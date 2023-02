Pd: Bettini, 'sinistra rinsecchita in funzione di governo' (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Nel passato, in particolare la creativa federazione giovanile comunista di Roma, guidata dal compianto e geniale Gianni Borgna e anche dal sottoscritto, per capire meglio gli orientamenti della gioventù di allora, andava a cercare i grandi talenti della musica (allora alle prime armi), li invitava alle feste di piazza e ci dialogava. Oggi, invece, la sinistra si è rinsecchita nella funzione principalmente di governo". Lo scrive Goffredo Bettini in una lettera al Corriere della Sera a proposito delle sue dichiarazioni sul cantante Ultimo. "L'episodio di Sanremo mi è sembrata una metafora. Non vorrei che quello che è apparso ai critici musicali un 'bullo', diventasse egli stesso vittima del bullismo altezzoso delle élite. Che, quando disprezzano, lo fanno senza la grazia e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Nel passato, in particolare la creativa federazione giovanile comunista di Roma, guidata dal compianto e geniale Gianni Borgna e anche dal sottoscritto, per capire meglio gli orientamenti della gioventù di allora, andava a cercare i grandi talenti della musica (allora alle prime armi), li invitava alle feste di piazza e ci dialogava. Oggi, invece, lasi ènellaprincipalmente di". Lo scrive Goffredoin una lettera al Corriere della Sera a proposito delle sue dichiarazioni sul cantante Ultimo. "L'episodio di Sanremo mi è sembrata una metafora. Non vorrei che quello che è apparso ai critici musicali un 'bullo', diventasse egli stesso vittima del bullismo altezzoso delle élite. Che, quando disprezzano, lo fanno senza la grazia e ...

