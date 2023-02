Pazza idea di Ciro: raggiungo Piola (Di martedì 21 febbraio 2023) Ciro dice trentatré. In realtà il vero obiettivo è ottantatré, tanti sono i gol che mancano per diventare il miglior marcatore della serie A di sempre (191 a 274). Un traguardo difficile da raggiungere ma Immobile, nel giorno del suo compleanno, lancia la sfida ai bomber del passato: <Se il fisico mi assiste proverò a giocare più a lungo possibile. I numeri di Piola sono pazzeschi, è bello essere in questa speciale classifica insieme a lui». Tre gol in settantadue ore lo hanno rivitalizzato, con la doppietta alla Salernitana ha superato Hamrin (191 reti) all'ottavo posto tra i migliori cannonieri del massimo campionato. Ora il prossimo obiettivo è Baggio a 205, ma anche Totti (250) e il primatista Piola (274) non sembrano poi così lontani.. «Nel calcio, oltre alle statistiche, nel corso degli anni - riprende l'attaccante ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023)dice trentatré. In realtà il vero obiettivo è ottantatré, tanti sono i gol che mancano per diventare il miglior marcatore della serie A di sempre (191 a 274). Un traguardo difficile da raggiungere ma Immobile, nel giorno del suo compleanno, lancia la sfida ai bomber del passato:

