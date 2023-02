Paziente si presenta al pronto soccorso con le mani blu | le ipotesi del medico | “Acrocianosi | malattia virale o trombosi da ipotrombinemia” Poi la clamorosa scoperta

(Di martedì 21 febbraio 2023) Quello che si è trovato a risolvere il dottor Alejandro Ginzo è un vero caso alla Dottor House, dove l’apparenza inganna e nessun sintono è mai ciò che sembra. Siamo in Paraguay ed è lo stessoa riferire l’accaduto in post pubblicato su Twitter e diventato subito. I fatti sono successi lo scorso 16 febbraio: un uomo si èto incon leblu. Era giovane, in buona salute e senza alcuna patologia cronica. Solo, appunto, quellediventate improvvisamente blu. “Un giovaneviene per una colorazione bluastra delle, senza alcunadi base“, scrive il dottor Ginzo pubblicando un paio di foto delledel ragazzo e spiegando che, solitamente, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsalute : Paziente si presenta al pronto soccorso con le mani blu, il medico: «Mai visto un caso del genere». La diagnosi è s… - infoitsalute : Paziente si presenta al pronto soccorso con le mani blu, il medico: «Mai visto un caso del genere». La diagnosi è s… - Gazzettino : Paziente si presenta al pronto soccorso con le mani blu, il medico: «Mai visto un caso del genere». La diagnosi è s… - marcostv83 : @ThenIdBeClever @GiovaQuez Indubbiamente mail “in chiaro” da posta del MMG a paziente presenta diverse criticità in… -

La patologia sicon maggiore frequenza negli individui di eta' compresa tra 50 e 54 anni, ...ai medici la possibilita' di scegliere l'approccio migliore personalizzandolo per ogni. ......sottoposto il, ossia il trapianto di cellule staminali del midollo osseo, siano stati annunciati per la prima volta nel 2019, solo ora hanno potuto confermare che ancora oggi non...

Paziente si presenta al pronto soccorso con le mani blu, il medico: «Mai visto un caso del genere». La diagnos ilmessaggero.it

Paziente si presenta al pronto soccorso con le mani blu, le ipotesi del medico: “Acrocianosi, malattia… Il Fatto Quotidiano

Hiv: confermato il quinto paziente completamente guarito WIRED Italia

Magnetofosfeni, ovvero Fotopsie provocate dai campi ... Quotidiano Sanità

Narcolessia: le cause, i rimedi e la miglor prevenzione Nonsprecare.it

In futuro con un test della saliva si potrebbe misurare il livello di gravità della parodontite di un paziente e il successo delle terapie, per prevedere il rischio di recidive e stimare il livello di ...Dopo aver ricevuto un trapianto di cellule staminali per trattare la leucemia, un paziente è guarito dall'Hiv. Il caso è stato descritto su Nature Medicine ...