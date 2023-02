Pavia, ucciso e dato alle fiamme: arrestati 3 familiari della sua ex (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nella prima mattinata di oggi, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pavia hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due fratelli e del compagno della loro sorella. A carico dei tre, il gip di Pavia, accogliendo le richieste della procura, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di reato per l’omicidio di un 44enne egiziano, i cui resti carbonizzati sono stati rinvenuti nei boschi di Morsella di Pavia lo scorso 14 gennaio. La vittima aveva avuto una relazione con la sorella di due degli arrestati e da lei aveva avuto anche una figlia. Secondo gli inquirenti, quindi, i fatti potrebbero essere legati a dinamiche familiari. Attraverso una poderosa attività di indagine, condotta dai carabinieri ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nella prima mattinata di oggi, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale dihanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due fratelli e del compagnoloro sorella. A carico dei tre, il gip di, accogliendo le richiesteprocura, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di reato per l’omicidio di un 44enne egiziano, i cui resti carbonizzati sono stati rinvenuti nei boschi di Morsella dilo scorso 14 gennaio. La vittima aveva avuto una relazione con la sorella di due deglie da lei aveva avuto anche una figlia. Secondo gli inquirenti, quindi, i fatti potrebbero essere legati a dinamiche. Attraverso una poderosa attività di indagine, condotta dai carabinieri ...

