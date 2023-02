Paura a Francoforte | “Schiaffi e calci a tifosi del Napoli in un pub” La testimonianza

Leggi su napolipiu

(Di martedì 21 febbraio 2023) Tensione aper alcunidelche hanno subitoin un pub da parte di supporters dell’Eintracht Attimi diper alcunidel. Circa tremila ideldall’Italia per assistere alla partita del ‘Deutsche Bank Park’, tra questi c’è da segnalare un episodio spiacevole per alcuni supporters azzurri. Laè di Gianfranco, tifoso del, che dichiara ai microfoni di Marte Sport Live direttamente da: “Ieri sera – racconta Gianfranco – sono testimone diretto di un fatto increscioso. Non me lo aspettavo, eppure è successo qualcosa di brutto. Siamo entrati ...