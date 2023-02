Pattinaggio artistico | la Wada ricorre al Tas chiedendo 4 anni per Kamila Valieva

Leggi su oasport

(Di martedì 21 febbraio 2023) La vicenda di doping legata alla pattinatrice russavive un nuovo capitolo della sua storia, che per certi versi sembra infinita. Lainfatti, l’Agenzia Mondiale Antidoping, ha reso noto di aver presentato ricorso al Tas di Losanna sul caso riguardante l’atleta in questionequattrodi squalifica per. Nelle prossime settimane vi saranno sviluppi per un “tira e molla” che va avanti dalle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 quando, a seguito della vittoria della Russia, nel concorso a squadre, avenne notificata la positività ad un controllo antidoping risalente al dicembre 2021. In quella circostanza lo stesso Tas però decise di non sospendere l’atleta consentendole di essere al via di una prova individuale nella quale la ...