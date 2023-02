Passaggi chiave del gioco dell’Atalanta nelle mani di Boga. Ecco i numeri (Di martedì 21 febbraio 2023) L’attaccante dell’Atalanta Jeremie Boga, nonostante l’ultima prova contro il Lecce, si dimostra statisticamente un giocatore decisivo Nonostante la brutta prestazione durante Atalanta-Lecce, l’attaccante nerazzurro Jeremie Boga è comunque fondamentale nel gioco nerazzurro, soprattutto quando viene schierato come ala insieme a Lookman e Hojllund nel 3-4-3. Una questione anche di numeri registrati in Serie A. Come riportato da CarmySpecial (esperto social in ottica fantacalcio), calcolando una top 10 sui giocatori che hanno una media alta di Passaggi chiave a partita, Jeremie Boga si trova al quarto posto con 2,75: dietro soltanto a Biraghi, Brekalo e Deulofeu. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) L’attaccanteJeremie, nonostante l’ultima prova contro il Lecce, si dimostra statisticamente un giocatore decisivo Nonostante la brutta prestazione durante Atalanta-Lecce, l’attaccante nerazzurro Jeremieè comunque fondamentale nelnerazzurro, soprattutto quando viene schierato come ala insieme a Lookman e Hojllund nel 3-4-3. Una questione anche diregistrati in Serie A. Come riportato da CarmySpecial (esperto social in ottica fantacalcio), calcolando una top 10 sui giocatori che hanno una media alta dia partita, Jeremiesi trova al quarto posto con 2,75: dietro soltanto a Biraghi, Brekalo e Deulofeu. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreonNiccolo : @pasqlaragione 'Eh ma è un pacco' cit Pioli lo ha gestito male preferiva sempre diaz ora sta al giocatore a capire… - OhhPap3 : RT @SamueleEsse: @OhhPap3 100% dei passaggi sono passaggi chiave GRAZIE DIO PER AVERLO PORTATO A MILANO - SamueleEsse : @OhhPap3 100% dei passaggi sono passaggi chiave GRAZIE DIO PER AVERLO PORTATO A MILANO - filippoioi : RT @emmestats: Lazar Samardzic è il 1° giocatore della Serie A nato dopo il 2000, con almeno 700' disputati, per contributo offensivo in te… - SSalandra : @SandroS1915 Più 4 pasaggi chiave In tutto 12 gare 4 reti 9 assist 9 passaggi chiave -