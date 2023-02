Pasqua 2023 alle Canarie | alla scoperta delle dimore storiche da sogno

Leggi su lopinionista

(Di martedì 21 febbraio 2023) Santa Catalina Royal Hideaway Hotel ©Barceló Hotels & ResortsE’ possibile trascorrere dei giorni di vacanzasoggiornando in residenza particolari e uniche: le proposte di Barceló Le Isolesono di per sé una destinazione esclusiva e suggestiva, ancor più emozionate è pensare di soggiornare in un’abitazione che ricordi le case tradizionali maiorchine (Majorero) o in un hotel dal fascino antico. Barceló Hotel Group offre queste due possibilità, più precisamente a Las Palmas de Gran Canaria, presso il Santa Catalina Royal Hideaway Hotel e a Fuerteventura, presso il Barceló Fuerteventura Royal Level Adults Only. Lesono una destinazione ideale in qualsiasi periodo dell’anno; un luogo unico dove si può godere di sole e mare ogni giorno dell’anno, oltre a offrire una sensazione di “fuga ...