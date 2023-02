"Parole assurde". Jake Sullivan, la reazione degli Stati Uniti al discorso di Putin (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel suo discorso al Parlamento russo, Vladimir Putin ha attaccato l'Occidente per aver ingannato Mosca. Per questo il Cremlino proseguirà nella sua guerra in difesa del Donbass e dell'aggressione di Kiev, Le Parole del capo del Cremlino sono state aspramente criticate dall'Occidente e, in particolar modo, dagli esponenti del governo statunitense. Il consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, definisce «un'assurdità» quanto sostenuto dal presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso al Parlamento russo, cioè che la responsabilità della guerra in Ucraina sia ada attribuirsi all'Occidente e a Kiev. «Nessuno sta attaccando la Russia. C'è una sorta di assurdità nell'idea che la Russia sia sottoposta a una qualche forma di ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel suoal Parlamento russo, Vladimirha attaccato l'Occidente per aver ingannato Mosca. Per questo il Cremlino proseguirà nella sua guerra in difesa del Donbass e dell'aggressione di Kiev, Ledel capo del Cremlino sono state aspramente criticate dall'Occidente e, in particolar modo, dagli esponenti del governo statunitense. Il consigliere della Casa Bianca per la sicurezza nazionale Usa,, definisce «un'assurdità» quanto sostenuto dal presidente russo Vladimirnel suoal Parlamento russo, cioè che la responsabilità della guerra in Ucraina sia ada attribuirsi all'Occidente e a Kiev. «Nessuno sta attaccando la Russia. C'è una sorta di assurdità nell'idea che la Russia sia sottoposta a una qualche forma di ...

