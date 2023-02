Parigi 2024 | la Francia e altri 33 paesi scrivono al Cio | “Contrari alla presenza di atleti russi e bielorussi”

(Di martedì 21 febbraio 2023) Ben 34, tra cui la– che ospiterà i Giochi Olimpici– hanno chiesto al Cio di escludere glie bielomanifestazione. “Abbiamo convenuto che la proposta del Cio sul ritornocompetizione dei singolie bielosollevi molte domande e preoccupazioni. Siamo perplessi in meritopossibilità che glie bielogareggino realmente come “neutrali” essendo finanziati dai loro stato. Non si tratta di discriminazione sulla base della nazionalità, ma il Cio deve affrontare tali preoccupazioni. Finché non sarà fatta chiarezza e forniti dettagli su un modello di ...

"Quest'anno all'ippodromo di San Siro a Milano avremo una prova qualificante per. La disciplina del salto ostacoli nel campionato europeo rilascerà tre slot per i Giochi".

L'organismo Onu è citato dal Guardian. La Francia ospitante è tra i 34 Paesi che hanno chiesto al Comitato Olimpico Internazionale di bandire gli atleti russi e bielorussi dai Giochi Olimpici di ...