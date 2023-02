Pardo | «Dzeko è più da gradi partite di Lukaku | ballottaggio complicato»

Leggi su inter-news

(Di martedì 21 febbraio 2023) Pierluigiha parlato a Tutti Convocati, sulle onde di Radio 24 in vista della gara di Champions League tra Inter e Porto, in particolare deltra– Pierluigisi è espresso riguardo ilin attacco per Simone Inzaghi: «secondo me quando sta bene ha un impatto devastante sul nostro Campionato. Meglio di, che ormai ha comunque una certa età. Peròha fatto una stagione migliore ed è più da grandisecondo me. È un. Credo chequest’anno troverà molto spazio in Campionato. Magari poi le cose possono cambiare. L’Inter dei parametri zero ha ...